Директор музыканта Шевченко высказался о его смерти

Музыкант и продюсер Александр Шевченко скончался в ночь с 25 на 26 ноября. Об этом сообщается в социальных сетях группы «Зодчие», солистом которой был когда-то музыкант.

Информацию о смерти музыканта подтвердил и его директор Алексей Шевченко. Как он сообщил телеканалу 360, дата прощания на данный момент неизвестна, так же как и причины смерти — их установит вскрытие, прокомментировал он.

«Сейчас не готов: другими вопросами занят, потому что никто не ожидал, что его с нами не будет больше», — пояснил директор композитора.

Отметим, что Александр Шевченко в 1997 году вместе со своей группой «Дежа-вю» выпустил альбом «Будет все, как ты захочешь». Песня с одноименным названием в скором времени стала хитом.

Кроме этого, Шевченко был продюсером и композитором. В частности, он писал песни для Алсу, Жасмин и Ирины Аллегровой. Среди его «выпускников» такие известные исполнители как Алёна Свиридова и Алсу. Помимо этого, он писал песни для английской группы «CLEA».