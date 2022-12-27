Россиянам напомнили о штрафах за срубленную елку

Вечно можно смотреть на огонь, воду и на людей, спорящих о том, какую елку лучше выбрать: живую или искусственную. Одним из главных аргументов тех, кто предпочитает живую ель, является запах хвои. Однако стоит помнить, что просто так вырубить ель нельзя — это карается законом, сообщают в Роскачестве.

Ответственность за незаконную рубку деревьев предусмотрена статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ (КоАП). Согласно этой статье, нельзя рубить, повреждать лесные насаждения, выкапывать в лесах деревья, кустарники и лианы. Конечно, желающим вырубить ель может грозить и штраф.

За вырубку, повреждение или выкапывание деревьев – от 3000 до 4000 рублей для граждан, от 20 000 до 40 000 рублей для должностных лиц, от 200 000 до 300 000 рублей для юридических лиц. Если же вы будете использовать автомототранспортные средства, то размер штрафа уже будет варьироваться от 4000 до 500 000 рублей. Кроме этого, возможны такие виды наказания как обязательные или исправительные работы и лишение свободы на срок до двух лет.

Чтобы этого избежать, вы можете приобрести ель у юридических лиц, компаний или ритейла, имеющих разрешение на торговлю в данном месте. В случае, если у вас есть сомнения по поводу наличия разрешения, попросите предоставить вам оригинал или заверенную копию документов.

Ранее в нашем дзен-канале мы рассказывали, что в случае с живой елкой нужно помнить, что за ней нужно ухаживать определенным образом, чтобы ничего не осыпалось. Во-первых, помните, что нельзя резко с холодной улицы заносить ёлку в тёплое помещение. Требуется время, чтобы она немного оттаяла. Перепады температур — совсем не то, что ей нужно. Другие советы вы можете прочесть, подписавшись на наш дзен-канал.