В Южной Корее скончался человек из-за поедающей мозг амёбы

В Южной Корее зафиксирован первый случай заражения амебой вида Naegleria Fowleri. Она проникает в мозг и оказывает серьезной воздействие на нервную систему человека. Об этом сообщает Koreabiomed со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Как рассказали в агентстве, инфицированный житель умер от менингита после возвращения из продолжительного пребывания за границей. Как выяснилось, житель находился в Таиланде. Из симптомов у него были замечены рвота, боли, лихорадка, дисфункция речи.

Подробнее о том, каким образом передается заболевание, где им можно заразиться и что в этом случае делать, вы можете узнать в нашем дзен-канале.