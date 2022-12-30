В Росавиации подвели предварительные итоги пассажирских авиаперевозок

По предварительным данным, в 2022 году рост объемов региональных авиаперевозок составит от 5% до 8%. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве считают, что несмотря на ограничения и санкционное давление в текущем году, по результатам года российскими авиакомпаниями будут достигнуты плановые показатели по авиаперевозкам по внутренним и международным линиям. Также сообщается, что в уходящем году из федерального бюджета выделены денежные средства в размере 172 млрд. рублей на поддержку гражданской авиации. Сумма освоена в полном объеме, подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в Росавиации, авиакомпаниям порекомендовали обращать внимание на поддержание летной годности и соблюдение требований безопасности полетов, продолжить работу над автоматизацией транспортных процессов и повышением качества обслуживания пассажиров. Ведомство же пообещало оказать необходимое содействие.