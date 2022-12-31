Время перемен: как изменить свою внешность и не пожалеть

Нередко люди заходят в новый год с мыслями о переменах. В том числе можно задуматься и о переменах во внешности. Однако важно не пожалеть о тех переменах, которых захотелось спонтанно.

Например, можно попробовать сменить прическу, но не с помощью ножниц. Попробуйте обыграть прическу с помощью шпилек, заколок, резинок для волос. На просторах интернета есть огромное количество вариантов для любой длины волос.

О других советах, как можно изменить свою внешность без глобальных перемен, вы можете прочесть в дзен-канале.