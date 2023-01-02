Правительство Ленобласти рассказало о местах для лыжного катания в праздники

В новогодние праздники для жителей и гостей Ленинградской области будут доступны 38 лыжных трасс. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В новогодние праздники жителей и гостей региона ждут лыжные трассы в лесу Петра I, катание на “ватрушках” с холмов ледникового периода и каменистая тропа у Выборгского залива», – уточнили в областном кабмине, добавив, что на 48 особо охраняемых природных территориях для лыжников доступно 38 трасс, проложенных по действующим, маркированным указателями экотропам.

Наиболее популярным при этом является маршрут «Лиственничная роща» заказника «Линдуловская роща», пролегающий рядом с поселком Рощино Выборгского района.

Также в пресс-службе правительства Ленинградской области выделили маршрут «Еловые холмы» во Всеволожском районе как самый доступный и «Каменистая тропа» как наиболее живописный.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что ретропоезд «Лахта» отправился в первый рейс 2 января.