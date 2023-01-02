Новый год в российских поездах встретили 75 тысяч пассажиров

Новый год – традиционно семейный праздник, но некоторым довелось отметить его не дома. Так в российских поездах дальнего следования 2023 год встретили 75 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе РЖД. Новый год в российских поездах дальнего следования встретили 75 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Российской железной дороги (РЖД).

«75 тысяч человек встретили Новый год в поезде. Но в поездке пассажирам скучать не пришлось», – сообщили в официальном telegram-канале перевозчика.

В первую ночь текущего года начальники составов поздравили пассажиров по громкой связи, в вагонах-ресторанах у них была возможность попробовать праздничные блюда. Детям вручили подарки.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что туристический ретропоезд «Лахта» сегодня, 2 января, совершил свой первый рейс. Состав отбыл с платформы Финляндского вокзала, расположенного в Санкт-Петербурге, в Выборг.