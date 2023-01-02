В результате ДТП в Петергофе пострадали жена и дочь автомобилиста

В результате ДТП в Петергофе пострадали жена и дочь автомобилиста.

Вечером 1 января на территории Петергофа произошло ДТП, в котором супруга водителя и его двухлетняя дочь получили травмы. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 19:00. В это время 27-летний водитель машины Ford Focus, находясь рядом с домом 119 на Санкт-Петербургском шоссе, не справился с управлением при обгоне.

Столкновение привело к тому, что двухлетняя девочка, сидящая на пассажирском сиденье, была госпитализирован в состоянии средней тяжести. Состояние жены автомобилиста, в свою очередь, оценивается как тяжелое.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту указанного дорожно-транспортного происшествия.

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