В России за сутки госпитализировали с коронавирусом 662 жителя

По данным на 4 января, с коронавирусом в России госпитализировано 662 человек. Это примерно на 29,3% больше, если сравнивать с предыдущим днем — 3 января.

В то же время выписано 4 942 выздоровевших человека. Это на 9,9% меньше по сравнению с прошлыми сутками.

При этом выявлено 3 318 новых случаев COVID-19, подтверждено 45 летальных исходов.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий.

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