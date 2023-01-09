Как правильно и с пользой расстаться с новогодними елками в Петербурге

С завершением новогодних праздников перед петербуржцами встала задача как избавиться от елок. «Газета. СПб» собрала все способы и места, где можно утилизировать деревья без вреда для окружающей среды.

Для жителей севера будет актуален вариант поездки с деревом к ТЦ «Мега Парнас». Согласно данным соцсетей, пункт приема там будет работать до 15 января. А до 31 января деревья будут принимать у «Меги Дыбенко».

«Вы сможете сдать нам любую хвойную породу в любом состоянии, в том числе сломанные ветки, лапник и сухие деревья без хвои. Единственное условие — ветки и деревья должны быть очищены от мишуры, клея, пленки, скотча, искусственного снега, игрушек, блесток и прочих украшений, веревок и упаковки. Осыпавшиеся иголки сдавайте, пожалуйста, в отдельном мешочке, чтобы хвоя не разлеталась на ветру. Собранные деревья и ветви будут измельчены в щепу с помощью дробильной̆ машины, а затем переданы в конюшни, приюты, питомники и центры реабилитации животных для использования в качестве подкормки и подстилки», — говорится в пресс-релизе акции.

В прошлые годы сдать ненужное дерево после праздников можно было и в Ленинградский зоопарк. Хвойные использовались в качестве лакомства для животных. Однако, уже в прошлом году от такой практики решили отказаться. Причина – «домашние елки» содержат много опасных для обитателей зоопарка сюрпризов: конфетти, мишуру и другие обязательные для новогодних украшений атрибуты. Поэтому в зоопарк едут только нераспроданные растения с базаров. В этом году, в учреждении уточнили, что деревья готовы принять. Но нужно соблюсти несколько условий. В частности, хвоя не должна сильно сыпаться и не содержать никаких украшений.

Самой массовой акцией по сбору новогодних красавиц, похоже, станет инициатива «Елки, палки и щепа». Ее суть похожа на планы «Меги» на деревья – переработка в щепки. Однако, пунктов приема – намного больше – 21.

Согласно интерактивной карте проекта, сдать дерево и помочь животным можно в любом районе Петербурга, также пункты работают и области. К примеру, жители Центрального района Северной столицы могут выбрать между точками на Лиговском или Суворовском проспекте, для жителей Московского района также работают два пункта: на Московском и Лиговском проспектах. В Сестрорецке работает один пункт приема на Курортный район. Он расположен на Привокзальной площади. Однако, перед сдачей лучше изучить время работы каждой точки. А если лень ехать в пункт, можно заказать экотакси на дом. По четвергам его специалисты готовы забрать дерево.

Отдельные организации принимают деревья в горшках. Проект «Елочка, живи» работает в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском и других районах Петербурга. Предполагается, что деревья после праздников под присмотром специалистов получат новую жизнь.

«Мы собираем и выхаживаем деревья на безвозмездной основе. После выхаживания принятых елей в оранжереях, мы высаживаем их при интернатах и других социальных / детских учреждениях-участниках Круга жизни», — говорится в соцсетях проекта.

Отметим, что в прошлом году активисты спасли ели из Эрмитажного театра. Сейчас они растут на территории психоневрологического интерната №7. При этом экоактивисты указывают, что просто выбрасывать елку в ближайшие к дому баки не стоит. Деревья вырабатывают метан и газы, которые могут навредить окружающей среде.