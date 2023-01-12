Петербуржский врач рассказал, отступает ли грипп в городе

Сейчас в городе бушуют различные вирусы. Сеть заполнена новостями о коронавирусе и его новых штаммах. Однако никуда не делся и всем известный грипп. Врач-педиатр Андрей Гоголев рассказал Gazeta.SPb, как обстоит ситуация с гриппом в городе.

«Сказать, что грипп отступил и ситуация стабилизировалась — нет, нельзя. Можно говорить о том, что снижается количество заболевших, но не о стабилизации. Причины этому всю те же — скопление людей в общественных местах, в различных организациях, а также миграция. Все это — тот самый эпидемический двигатель», — сказал Гоголев.

Он также добавил, что людям не стоит забывать про индивидуальные средства защиты. По возможности имеет смысл и сократить контакт с теми людьми, кто имеет признаки заболевания. Кроме этого, можно постараться не посещать общественные места.