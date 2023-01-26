На остановке в Петербурге нашли замерзающего младенца

Вечером 25 января в полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступила информация об обнаружении на остановке коляски с замерзающим младенцем. Мать в состоянии опьянения спала рядом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«25 января 2023 года около 22-20 в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов спит женщина. Рядом с ней находится коляска с ребенком», – написали в официальном telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что у женщины были заметны признаки серьезного алкогольного опьянения. Вместе с ребенком ее передали врачам скорой помощи. Полицейские Приморского района проводят проверку обстоятельств произошедшего.

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