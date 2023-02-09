Дефицит под прикрытием: как складывается ситуация в айти-отрасли

Острейший дефицит кадров в ИТ-отрасли наблюдается уже много лет. Так, в 2020-2021 году на одну вакансию в ИТ-сфере приходилось не более двух резюме при норме в шесть резюме. Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе hh.ru.

В 2022 году, на фоне сокращения числа вакансий и роста числа резюме, формально дефицит ИТ-кадров стал чуть менее выраженным: на одну вакансию приходилось в среднем 3,3 резюме. Однако на практике это мало изменило ситуацию: подбор айтишников остался крайне непростой задачей для работодателей.

«Важно отметить, что приток новых резюме в этой сфере во многом произошел за счет junior-специалистов и выпускников онлайн-курсов, не всегда обладающих достаточным уровнем знаний и навыков. То есть, реальную потребность бизнеса в квалифицированных ИТ-кадрах пока закрыть не удается», — прокомментировали аналитики сервиса по поиску работы.

Ранее сообщалось, что за год вакансий в IT в целом по РФ стало меньше на четверть, по сравнению с декабрем 2022 года их число практически не изменилось (-2%).

В то же время резюме за год стало на 45% больше. Но по сравнению с декабрем 2022 года их количество не изменилось.

В сегменте рынка труда «IT, интернет, связь, телекоммуникации» топ-7 наиболее востребованных направлений за 2022 год (в порядке убывания количества вакансий): инжиниринг, разработка ПО, управление продуктами/проектами, внедрение и сопровождение ПО, системное администрирование, аналитика, информационная безопасность/защита информации.