Врачебная этика: петербургские медики спасли коллегу из Черногории

Нефрологи Клинической больницы Святителя Луки вовремя диагностировали у коллеги из сферы ортопедии острое воспаление почек. Если бы медики запоздали, мужчина провел бы остаток жизни на гемодиализе.

Петербургские врачи Клинической больницы Святителя Луки избавили коллегу родом из Черногории от участи всю жизнь пользоваться «искусственной почкой». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», нефрологи вовремя диагностировали у врача-ортопеда острое воспаление почек. При этом пациент попал в больницу с острой болью в пояснице.

Больница Святителя Луки, врачи которой специализируются на урологии, принимает не только петербуржцев — медикам доверяют пациенты из Прибалтики, Финляндии и Армении. В медучреждении отмечают, что время, когда лечиться можно было только в Германии или Израили давно прошло, и отечественные специалисты и оборудование не уступают иностранным методикам.