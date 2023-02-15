«Остров фортов» в Кронштадте обставили ледяными скульптурами

В Кронштадте открылся Фестиваль ледовых скульптур. Основная тема работ — 320-летие Санкт-Петербурга и Балтийского флота.

В музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте открылась выставка ледяных скульптур «КроншЛёд». Название должно отсылать к «Кроншлоту» — первому форту, который был заложен еще Петром Первым, отметили в Смольном.

Скульптуры, которые посвящены 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота находятся под большим шатром, где поддерживается необходимая для их сохранности температура и влажность. Посмотреть работы посетители парка «Остров фортов» могут бесплатно — ежедневно с 15 февраля по 2 марта, с 12:00 до 20:00.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каток в общественном пространстве «Флагшток» решили увеличить почти в восемь раз, чтобы его площадь стала самой большой в мире.

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