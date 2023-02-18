Желающие осмотреть ледяные скульптуры создали многочасовую пробку в Кронштадте

Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» в Кронштадте оказался доступен не всем. «Естественный отбор» создала пробка, стоять в которой у некоторых не хватило терпения.

Многочасовая пробка из желающих попасть в музейно-исторический парк «Остров фортов» образовалась в субботу, 18 февраля. Весь день петербуржцы пытались попасть на фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд», однако многих выходной пришлось провести в пробке. Очевидцы пожаловались на плохую организацию въезда в группе «ДТП и ЧП в Петербурге».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 18:20 «побагровели» Цитадельское шоссе, Цитадельская дорога и Кронштадтское шоссе. » В итоге получилась практически «закольцованная» пробка», — жалуются очевидцы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что посетители парка «Остров фортов» могут бесплатно посмотреть скульптуры ежедневно с 15 февраля по 2 марта, с 12:00 до 20:00. Однако, вероятно, не у всех хватит на это терпения.