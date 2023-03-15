Смольный: у жителей Петербурга растут доходы

У большей части жителей Санкт-Петербурга наблюдается увеличение среднедушевого дохода. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Москаленко в рамках заседания Координационной группы городского Оперштаба.

На мероприятии обсуждались темы, связанные с обеспечением экономической и социальной стабильности. Хорошие результаты в этом направлении показала практика заключения социальных контрактов:

«Инструмент поддержки новый, но уже успел хорошо себя зарекомендовать. По результатам оценки эффективности завершенных контрактов почти у 80% горожан увеличился среднедушевой доход», – отметил Валерий Москаленко, добавив, что и в текущем году заключение контрактов будет продолжаться.

Следует отметить, что в 2022 году уже заключили 1285 таких. 39,6% по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», 38,1% по направлению «поиск работы» и 22,1% по направлению «иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам президента Российской Федерации Владимира Путина, заработные платы россиян продолжают увеличиваться.