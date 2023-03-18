Пространство у «Фрунзенской» засадят виноградом

Рядом со станцией метро «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге будет обустроена новая аллея, вдоль которой будет высажен виноград. Растения разместятся на участке набережной Обводного канала.

По информации, поступившей из администрации Адмиралтейского района, работы по благоустройству начнутся уже в текущем году. В настоящее время указанная территория занята транзитной пешеходной зоной, используемой пешеходами для перемещения к метро и обратно. Правда, в ее нынешнем виде переправу нельзя использовать в периоды ее затопления из-за дождей.

Специалисты создадут озелененное пространство, не лишив указанную территорию ее ключевого назначения. После превращения транзитной зоны в аллею пешеходы смогут передвигаться по вымощенной плитке рядом с ажурной изгородью.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в текущем году в парках и на улицах Санкт-Петербурга будут высажены почти 6 миллионов цветов.