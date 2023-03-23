МУС ответил на «угрозы», связанные с арестом Путина

Председательство ассамблеи стран – участниц Римского статуса – сожалеет об «угрозах» и связанных с ними, по их словам, попытках вмешаться в работу Международного уголовного суда (МУС). Заявление, содержащее в себе эту позицию, разместили на сайте организации.

«Мы вновь подтверждаем свое полное доверие к суду как к независимому и беспристрастному судебному учреждению», – подчеркнули в публикации, заявив о готовности отстаивать принципы и ценности Римского статуса перед лицом любых «угроз».

Под ними следует понимать санкции, которые позиционировались как ответная мера, введенная против Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане. Именно они приняли решение о выдачи ордеров на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что прокурор Международного уголовного суда сожалеет об «аресте» российского лидера.