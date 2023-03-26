На подъезде к Колпино Hyndai сбил 8-летнего мальчика

Днем в субботу, 25 марта, на третьем километре автодороги «подъезд к городу Колпино» произошла авария, в которой пострадал 8-летней мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, инцидент произошел на третьем километре автодороги «подъезд к городу Колпино» в 12:09. 47-летний автомобилист, находившийся за рулем Hyundai Creta сбил 8-летнего ребенка.

Следует отметить, что мальчик пересекал дорогу по запрещающему красному сигналу светофора и при этом его не сопровождал никто из взрослых.

«В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», – подытожили в ведомстве.

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