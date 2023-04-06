«Майор Гром» заставит петербуржцев искать другие пути

В Петербурге 11 апреля жителей ждут ограничительные меры на дорогах. Так, всему виной фильм «Майор Гром.Игра». Об этом рассказали в местном комитете по транспорту.

Как говорят в пресс-службе ведомства, ограничения ждут Центральный район города. Так, с 6.00 до 23.59 жители и гости города не смогут проехать по Замковой улице, а также по Кленовой улице на участке от Замковой до Инженерной улиц.

Также в комитете отметили, что нельзя будет припарковать свое авто на Замковой улице и на нечетной стороне набережной реки Фонтанки.

Ранее сообщалось, что 5 апреля утром, на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге прорвало трубопровод с горячей водой. Как итог, несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Подробнее о том, что произошло, вы можете прочесть в нашем материале по этой ссылке.