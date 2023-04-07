От коронавируса скончались 10 жителей Петербурга

На сегодняшний день коронавирус продолжает быть актуальной болячкой, к большому сожалению. Каждый день Управление Роспотребнадзора публикует статистические данные — сколько человек заболело, сколько вылечилось, а сколько скончалось. Сегодняшний день не стал исключением.

Так, по данным на пятницу, 7 апреля, коронавирус атаковал 862 жителя Петербурга. Безусловно, это меньше, чем в период пика пандемии, когда число переваливало за тысячу. Однако и эта цифра пока заставляет переживать.

По имеющейся информации, выздороветь смогли еще 1250 человек, а вот причиной смерти коронавирус стал еще для десяти жителей Северной столицы. Кроме этого, с осложнениями от заболевания в больницу попали 84 горожанина.

С начала пандемии (с 2020 года) в Санкт-Петербурге официально подтвердилось 1 923 507 случаев заражения коронавирусом.