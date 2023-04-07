За сутки сдано 105 тысяч тестов на коронавирус

Пока что коронавирусная инфекция во всю атакует нас, люди продолжают заболевать и испытывать всевозможные неприятные симптомы и последствия. Кто-то переживает это как банальное ОРВИ, а кто-то — гораздо серьезнее. Например, некоторые люди проходят через поражение легких, некоторые — через потерю запахов и вкусов.

Так, по информации Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 333,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Также известно, что за последние сутки проведено 105 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее стало известно, что пока что коронавирус вовсю нас сопровождает: люди продолжают вовсю заболевать, выздоравливать, умирать. Управление Роспотребнадзора Российской Федерации в каждодневном режиме сообщает нам о статистике по этим показателям.