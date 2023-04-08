«Ломоносовскую» закрывали из-за остановки эскалатора

Сегодня, в субботу 8 апреля, вестибюль станции метро «Ломоносовская» закрывали на вход. Закрытие продлилось с 15.07 до 15.21. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Причина закрытия — внеплановая остановка эскалатора. На это время в метрополитене посоветовали пользоваться соседними станциями — «Елизаровская» и «Пролетарская».

На данный момент вестибюль станции работает в обычном режиме, говорят в компании.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции выявили у жителя Соснового Бора патроны и запчасти к оружию. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МВД России. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

Также сообщалось, что сегодня, 8 апреля, примерно в 10.16 в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Подробности по следующей ссылке.