Петербуржец хотел обменять рубли на крипту, а остался ни с чем

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

Поясняется, что 4 апреля в отделение Калининского района пришел 29-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный распылил ему в лицо слезоточивую жидкость и, отобрав у него 700 000 рублей, скрылся.

Мужчина рассказал, что изначально он через мессенджер познакомился с мужчиной. Тот предложил обменять рубли на криптовалюту. Мужчина взял деньги и приехал по указанному адресу. К нему подсел неизвестный, выпрыснул ему в лицо из газового баллончика и похитил деньги.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полиция уже задержала подозреваемого. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, говорят в полиции.