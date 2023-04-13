Росприроднадзор ищет петербуржца, который катался в метро с удавом

Сегодня, 14 апреля, в социальных сетях вовсю распространялись фото и видео, как житель Петербурга, внимание, выпустил погулять в вагоне метро — змею. Судя по опубликованным роликам, змея (удав) облюбовала поручень в вагоне.

Теперь этим вопросом обеспокоит Росприроднадзор — его Северо-Западный филиал. Говорят, что такие «прогулки» — вполне могут стать поводом для изъятия у мужчины змеи.

Сейчас сотрудники ведомства уже вовсю готовят запрос, который направят в правоохранительные органы. Интересно, что это не первый случай — удавы уже катались в метро Петербурга летом прошлого года, напомнили в пресс-службе ведомства.

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