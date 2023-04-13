Из России в Китай попытались ввезти бивни мамонта

Что только люди не пытаются провезти, если им по какой-то причине очень надо. В федеральной таможенной службе рассказали, что на этот раз из российского аэропорта Шереметьево в Китай хотели увезти фрагменты бивней мамонта.

Отметим, что фрагменты весили немного-немало, а целую тонну. А вот стоимость их оценивается в 20 миллионов рублей. Как говорят таможенники, увезти хотели 95 фрагментов распиленных бивней.

Перевозившая их московская фирма оформила это дело как поделочный материал.

Как показала экспертиза, эти бивни принадлежали мамонтам, которые проживали на территории, которая сейчас является Якутией. Вывоз подобных товаров возможен только по лицензии минкультуры РФ.

Что же теперь ждет нарушителя? Срок — от трех до семи, а также штраф сверху — до миллиона рублей.