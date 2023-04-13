Химик из Колпино окажется в колонии за свои эксперименты

Иногда людям не сидится на месте спокойно, тогда включается рубрика эксперименты. Другой вопрос — в то ли русло она пойдет? Увы, далеко не всегда в то. Например, есть история про жителя Колпино, ее рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

У себя же дома мужчина решил сначала попытаться собрать оружие — изготовить обрез у него получилось. На достигнутом останавливаться он не хотел, поэтому решил побыть еще и немного химиком — так у него получилось изобрести взрывчатое вещество.

Как говорят в суде, полиция заявилась к мужчине домой, а там их ждал сюрприз в виде арсенала оружия: и кастет, и патроны, и револьвер, и карабин — коллекция нешуточная. Бонусом к этому отыскали и наркотики.

Теперь мужчина получит пять лет колонии и 50 тысяч штрафа в придачу, говорят в пресс-службе суда.
общество


 

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