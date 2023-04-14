Суд арестовал школьника, устроившего стрельбу в Калининском районе

Калининский районный суд Петербурга принял решение об аресте школьника, который на днях устроил стрельбу в учеников из пневматического пистолета. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своих социальных сетях.

Как говорят в ведомстве, было принято решение отправить стрелка-девятиклассника в следственный изолятор до лета. Если быть точнее, то под арестом он пробудет до лета. Если быть точнее, то его арестовали до 12 июня 2023 года, говорят в пресс-службе судов города.

Молодому человеку вменяют грубое нарушение общественного порядка. Напомним, что на днях он выстрелил в четырех школьников: в двух вблизи учебного заведения и в еще двух — в школьном туалете на перемене. Позднее в комитете здравоохранения Петербурга рассказали, что с детьми все в порядке, госпитализация не потребовалась.