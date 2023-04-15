Петербуржцам придется забыть про часть внешнего кольца КАД на полгода

И снова не обходится без новостей о различного рода дорожных ограничений. Что ж, действительно, куда уж без этого. На этот раз терпение придется проявить из-за перекрытия внешнего кольца КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе.

Однако стоит предупредить, что ограничения ждут длительные — с 16 апреля по 15 октября. В этот период будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проехать можно будет только по внутреннему кольцу, и то только по одной полосе в каждом направлении. За время ограничений подрядная организация займется расширением проезжей части на 11-ти километрах до шести полос.

В общем и целом окончание выполнения работ запланировано на 31 августа 2026 года, говорят в пресс-службе компании.