Петербург стал лидером по числу лауреатов конкурса «Педагогический дебют»

В России подошел к завершению конкурс «Педагогический дебют». В результате Петербург — лидер по числу лауреатов и побед. Мероприятие проходило в Москве. В общем и целом в конкурсе принимали участие 1,2 тысячи педагогов. Они приехали из 79 регионов страны.

В финал прошли 222 человека. Абсолютным победителем в номинации «Классный руководитель» стала педагог школы №155 Центрального района Евгения Зайченкова.

Кроме этого, сообщается, что в числе победителей пять жителей Северной столицы. Еще 16 — лауреаты конкурса, говорят в правительстве города.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 апреля, случилось дорожно-транспортное происшествия, в которых перевернулось авто. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.