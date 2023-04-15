Жители Ленобласти могли увидеть северное сияние и млечный путь

Жители Ленобласти в ночь с 14 на 15 апреля могли заметить сразу два природных явления — северное сияние и млечный путь. Фотографии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Автор снимков отметила, что как-либо фотографии не обрабатывались. Заприметить оба явления можно было над Ладожским озером, делится она. Жители региона могли его увидеть около двух часов ночи.

Ранее жители Ленобласти могли увидеть еще одно явление — лунное гало. Гало представляет собой оптическое явление, которое образует вокруг Солнца и Луны светящееся кольцо.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь 15 апреля 2023 года. Об этом пишет ТАСС. Подробности об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.