В Ломоносове спасли воробьиного сыча

Воробьиный сыч не остался в беде — его спасли студенты Ломоносовского морского колледжа. Об этом рассказали в петербургском комитете по природопользованию.

Как выяснилось, студенты обратились в комитет и рассказали, что увидели взрослую сову, которая явно попала в беду. Птица была перепугана, дезориентирована и почему-то не улетала при приближении человека.

К месту сразу же выехала дежурная бригада комитета, пернатый не остался в беде. Сейчас птица — воробьиный сыч — находится в специальном госпитале. Его осмотрят ветеринары и окажут всю необходимую помощь, сообщает телеграм-канал комитета.

В ведомстве напомнили, что помогать животным самостоятельно — не стоит, в большинстве случаев вмешательство человека не требуется.

Студентов поблагодарили за сигнал, а также напомнили, что мобильная экологическая дежурная служба принимает звонки круглосуточно.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ломоносове спасли воробьиного сыча
Уличные музыканты могут начать подачу заявок на выступления на улицах Петербурга
Утро в Адмиралтейском районе началось с эвакуации из-за пожара
Сделанную петербургской фабрикой «Скороход» обувь выставят на торги
Ленинградский зоопарк теперь будет доступен дольше
Число жителей Петербурга с проблемой ожирения доросло до 62 тысяч
Петербуржцы определились с авианаправлениями на майские праздники
Стало известно, когда в Петербурге начнут работать летние веранды