В Ломоносове спасли воробьиного сыча

Воробьиный сыч не остался в беде — его спасли студенты Ломоносовского морского колледжа. Об этом рассказали в петербургском комитете по природопользованию.

Как выяснилось, студенты обратились в комитет и рассказали, что увидели взрослую сову, которая явно попала в беду. Птица была перепугана, дезориентирована и почему-то не улетала при приближении человека.

К месту сразу же выехала дежурная бригада комитета, пернатый не остался в беде. Сейчас птица — воробьиный сыч — находится в специальном госпитале. Его осмотрят ветеринары и окажут всю необходимую помощь, сообщает телеграм-канал комитета.

В ведомстве напомнили, что помогать животным самостоятельно — не стоит, в большинстве случаев вмешательство человека не требуется.

Студентов поблагодарили за сигнал, а также напомнили, что мобильная экологическая дежурная служба принимает звонки круглосуточно.