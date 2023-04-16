В Петербурге появится 22 трамвая в стиле ретро

Горэлектротранс Санкт-Петербурга принял решение закупить 22 трамвая в стиле ретро. Поиск подрядчика, который их предоставит, объявлен на портале государственных закупок.

За это ведомство готово предложить свыше трех миллиардов рублей. Отметим, что это начальная — она же максимальная — цена контракта. В планах Горэлектротранса закупить двухсекционные трамвайные вагоны со «стопроцентно низким уровнем пола». Подать свою заявку на участие в конкурсе компании могут вплоть до 5 мая, говорится в конкурсной документации на портале государственных закупок.

Ранее сообщалось, что к сожалению, воскресный день прошел не без происшествий. Да и возможно ли это в Северной столице — городе не просто миллионнике, а многомиллионнике? Рассказываем, что, когда и где случилось. Все подробности вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

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