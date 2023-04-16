На Витебском проспекте из покореженной машины доставали двух детей

Без дорожно-транспортных происшествий сегодня никак не обходится. По имеющейся информации, утром 16 апреля дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи станции метро «Купчино».

Как пишет 78.ru, авария была массовой. На Витебском проспекте «Опель» врезался во впереди стоящие машины «Хёндэ» и «Ладу». В отечественной машине были 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. Ребята не могли выбраться сами, так как машину сильно искорежило. Тогда их начали вытаскивать спасатели.

Массовое ДТП произошло у станции метро «Купчино» утром 16 апреля. Спасателям пришлось доставать двоих детей из покореженной машины.

По информации издания, дети получили ушибы, но госпитализация все-так потребовалась. также с травмами оказалась девушка из «Хёндэ», она повредила ногу, но отказалась от госпитализации, пишет СМИ.