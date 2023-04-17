Еще 36 россиян скончались от коронавирусной инфекции

Пока что коронавирусная инфекция продолжает быть частью нашей жизни. Увы, пока неотъемлемой. Врачам приходится и по сей день в ежедневном формате продолжать борьбу с этим заболеванием, а ученым искать способы избавиться от него раз и навсегда. Однако пока, кажется, нам таких перспектив не светит. Хотя, безусловно, делается для этого немало: меры по типу масочного режима и дезинфекции помещений, а также вакцинация.

Так, по информации Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, по данным на 17 апреля, госпитализировать с осложнениями пришлось 401 человека. Это число на 12,1% меньше, если сравнивать с минувшими сутками — 16 апреля.

В то же время выписано из медучреждений на фоне выздоровления 5 944 человека, что на 13,1% меньше, чем 16 апреля. Также специалисты портала «Стоп коронавирус» сообщают, что выявлено 5 789 новых случаев COVID-19, а подтверждено 36 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что петербуржец заплатил штраф за то, что по его вине был задержан рейс из Сочи. Самолет вылетел почти на 40 минут позже, чем планировалось.

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