Движение на реках Петербурга ограничат в майские праздники

На период майских праздников в Северной столице будут действовать ограничения в части движения по рекам и каналам. Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов.

В первую очередь это касается тех участков, которые расположены в центре города. О том, в какое время и где будут действовать ограничения, станет известно позднее, ближе к самим праздникам, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Колесов также отметил, что госинспекция и поисково-спасательная служба готовы к сезону навигации, который стартовал накануне.

Ранее сообщалось, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сходом грузовых вагонов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.