Теперь пенсию наличкой доставит только «Почта России»

С сегодняшнего дня — 1 мая — в России вступил в силу закон, который предполагает, что пенсию в наличном виде будет доставлять только «Почта России». Такой законопроект появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорят в Минцифры России, это решение позволит сделать процесс передачи пенсий наличкой более открытым. Теперь в стране выдача пенсии наличным способом полностью контролирует «Почта России».

Уточняется, что пенсию могут доставить на дом, а можно лично прийти в кассу на почту. Никто не отменяет и безналичный формат — он все также доступен для всех желающих, говорят в ведомстве.

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