На Московском проспекте в Петербурге наладили движение автобусов

В Санкт-Петербурге в понедельник, 8 мая, из-за ремонтных работ на дорогах по Московскому проспекту было нарушено движение пассажирских автобусов. Сейчас ситуацию удалось исправить.

Автобусы сразу по 18 маршрутам и еще пять троллейбусов ходили с серьезными задержками от 15 минут. Петербуржцам приходилось заранее продумывать схему движения, чтобы вовремя успеть по запланированным делам.

По итогу после длительных задержек автобусы и троллейбусы по указанным маршрутам вернули к работе в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе СПБ ГКУ «Организатор перевозок».

Сейчас новой информации о задержке пассажирского общественного транспорта в Петербурге пока больше не поступало. Движение налажено.

Ранее сообщалось, что в массовой автомобильной аварии в Ленинградской области пострадали четыре взрослых человека и один несовершеннолетний.