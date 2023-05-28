Бастрыкин высказался о патриотизме петербуржцев

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в честь 320-летия Санкт-Петербурга высказался об этом культурном городе РФ. По его словам, в северной столице сейчас сильны традиции русского офицерства и всегда были.

Глава СКР упомянул, что многие поколения петербуржце отличаются истинным патриотизмом. Бастрыкин припомнил, как горожане отстаивали собственную Родину во времена блокадного Ленинграда.

Также отдельно председатель ведомства отметил, что с Петербургом связаны имена многих выдающихся политический деятелей и великих художников. Об этом Александр Бастрыкин рассказал на своей странице в социальной сети «‎ВКонтакте».

Дополнительно было подмечено, что постоянной значимой целью для России остается укрепление славы Санкт-Петербурга и защита достояния города.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» поделился необычной фотографией Петербурга.