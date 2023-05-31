В Петербурге назвали хедлайнера концерта на ПМЭФ

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге не ограничится одними лекциями, круглыми столами и обсуждениями важных проблем общества. В качестве развлечения у стен Эрмитажа пройдет масштабный концерт в рамках «Петербургских сезонов». Выступающих уже назвали.

В прошлом году на Дворцовой собрались ЮрКисс, Слава, Марина Бриз, «Земляне» и «Марсель». Тогда в целом петербуржцы и гости северной столицы выступлениями остались довольны. Сейчас тоже планируется удовлетворить зрителей.

Хедлайнеры вечера

В этом году качестве «вишенки на торте» на концерте выступит группа «Звери». Традиционно посмотреть на артистов и послушать их творения на Дворцовой площади можно будет бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе Росконгресса.

Россияне услышали «До скорой встречи!» еще в далеком 2005 году. А с момента выпуска песни «Дожди-пистолеты» вообще прошло уже 20 лет. Сейчас места в топ чартах занимают другие исполнители, но «Зверей» в России до сих пор помнят — это же почти классика.

В общем и целом артистов в Петербурге все же ждут: удастся понастальгировать под любимые треки. Зазывают на вечер всех. ПМЭФ-2023 будет проходить с 14 по 17 июня. Концерт должен состояться в один из последних дней.

Что еще будет?

Конечно, на «Зверях» все не закончится. Фестиваль культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» вместит в себя прогулки по городским театрам, музейные экскурсии и прочие выступления.

Также в числе интересных мероприятий на «Сезонах» окажутся модные показы российских дизайнеров. Подробности пока не разглашались, но уже известно, что для зрителей готовят увлекательную программу.

Перед выступлениями вспомнить старые песни «Зверей» можно по клипам с youtube-канала группы.