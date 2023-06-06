Знаменитая картина «Амур, стреляющий из лука» отправляется из Петербурга в Москву

Знаменитая картина «Амур, стреляющий из лука» отправился в Москву из Павловского дворца. Картина примет участие в экспозиции «Салоны Дидро» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Перед выставкой полотно было передано в руки реставраторам. Своей работой они восстановили грунтовку, убрали поверхностные загрязнения, а также осветили лаковой слой. Шедевр французского живописца Карла Ванлоо занимает особое место в Павловском дворце. Картина является одной из любимых среди посетителей, у этого есть свой секрет.

При написании картины «Амур, стреляющий из лука» художник использовал композиционный приём, который позволяет передать ощущение, как будто Амур целится именно в вас, где бы вы не находились.

«Амур, стреляющий из лука» пробудет на выставке «Салоны Дидро» в Москве до октября этого года. После чего вернётся во Фрейлинскую Павловского дворца, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».