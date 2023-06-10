Президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетит Россию с 14 по 16 июня

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун приедет в Россию с официальным визитом, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что на встрече президентов стран Алжира Абдельмаджид Теббун и России Владимиром Путиным в Москве с среду, 14 июня, будет подписан новый документ, углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами. Договор дополнит схожий документ, который был подписан в 2001 году. Также стороны двух стран могут обсудить международную проблематику, сообщают РИА новости

Также сообщается о том, что алжирский лидер, в сопровождении министерской делегации посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов заявил, что на данный момент Россия работает над вопросом отмены визового режима с рядом стран исламского мира.