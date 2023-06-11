Аэропорт Пулково встретил первый рейс из Шанхая

Между Петербургом и Шанхаем возобновляются регулярные рейсы. Авиакомпании China Eastern Airlines будет выполнять перелеты трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Пресс-служба Пулково сообщила об открытии авиасообщения с Шанхаем. Аэропорт Петербурга встретил первый рейс авиакомпании China Eastern Airlines, выполняющих перелёт на воздушных судах Airbus A330-300. Также известно, что рейсы будут по расписанию трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из Шанхая запланирован в 15:55, прилёт в аэропорт Пулково – в 21:05. Вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 23:05, прилет в аэропорт Пудун – в 13:20 (на следующий день). Время для каждого аэропорта указано местное.

Прямой рейс из Петербурга в Шанхай запускается впервые с 2019 года. На данный момент Пулково выполняет прямые авиаперелёты в Пекин и Чэнду. Таким образом, еженедельно в Китай из Северной столицы будет осуществляется восемь рейсов.