Россиянам напомнили о профилактике отравлений в период отпуска

Россиянам напомнили о профилактике отравлений в период отпуска
Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Чтобы отпуск прошел без происшествий, нужно соблюдать простые правила гигиены и питания. Если сделать все верно, удастся избежать отравления. Без него отдых окажется куда приятнее.

Как сообщает NWPress, врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов напомнил о необходимости регулярно мыть руки. В отпуске с собой стоит носить антибактериальные влажные салфетки, которые всегда будут под рукой.

Также не стоит брать с собой в долгую дорогу продукты, которые могут быстро испортиться. Немытые фрукты и сырую воду тоже стоит исключить из рациона на время поездки. Признаки отравления могут проявиться через шесть часов после употребления таких продуктов в пищу. Тогда придется отложить планы до полного восстановления.

Если поесть в дороге все же захочется, можно взять с собой твердые сыры, хлеб и сырокопченую или сыровяленую колбасу. В напитках предпочтение лучше отдать минеральной воде.

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