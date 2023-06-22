В Петербурге задержали вонзившего нож в спину фармацевту мужчину

В Петербурге поймали мужчину, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он вонзил нож в спину женщине-фармацевту. Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице.

В Петербурге 21 июня задержали мужчину, который подозревается в нападении на сотрудницу аптеки. Как стало известно Gazeta.spb, в полицию обратилась 19 июня мать пострадавшей. Женщина рассказала, что муж потерпевшей, которая работает фармацевтом в одной из аптек, напал на девушку в доме на улице Дачная Ленобласти. Однако оба супруга проживают в Петербурге.

Девушку в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали. Полицейские возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Нападавшего через несколько дней задержали — его поместили в ИВС.

Ранее в Петербурге спустя 18 лет вынесли приговор убийце женщины в парке «Сосновка».