Стало известно, что можно надеть в жаркий летний офис

Стало известно, что можно надеть в жаркий летний офис
Фото: Unsplash

Офисный дресс-код довольно суров к тем, кто вынужден его соблюдать. Однако с приходом жарких дней становится практически невозможно надевать на себя несколько слоев одежды. Стилист рассказала, как соответствовать деловому стилю и чувствовать себя комфортно.

Стилист Юлия Живутская рассказала, как одеться дамам в условиях жестких офисных рамок. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» эксперт отметила, что женщины могут сменить пиджак на жилет. Также классическую юбку можно заменить шортами до колена.

Кроме того, Живутская отметила, что в современных реалиях открывать руки, пальцы ног, а также ходить без колготок — норма, которая не должна запрещаться.

Однако в гардеробе мужчин летом не так много способов «открыться». Уместные для женщин шорты для мужчин будут не к месту. Поэтому стоит придерживаться правила «коридорного теста» — если ваша одежда показывает уровень вашей компетентности и зарплаты, значит образ подходит для офиса.

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