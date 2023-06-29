В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде черешни

В четверг, 29 июня, отмечается День черешни. Эти ягоды у россиян стабильно каждое лето пользуются высоким спросом. При этом люди не часто задумываются, что в себе скрывает такое лакомство. В честь праздника Роспотребнадзор объяснил пользу и вред черешни.

Польза

Черешня является источников антиоксидантов, витаминов А, С, К, минералов – калия, магния, кальция – и клетчатки. Все это делает ее отличным продуктом, который поможет защитить организм от повреждений и укрепить иммунитет.

Излюбленная ягода улучшает проводимость мышечных и нервных волокон, укрепляет кости и нормализует обмен веществ, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Санкт-Петербургу.

Также важно и то, что черешня обладает низкой калорийностью: всего 50-56 ккал на 100 граммов продукта. Выходит, что ее употребление не повредит фигуре, а в жару от этих ягод не будет тяжести.

Отдельно отмечается, что в черешне содержится меньше кислот, чем в вишне. По этой причине ее можно употреблять даже тем, кто страдает изжогой.

Вред

Главное противопоказание для употребления черешни — аллергия. Также от этих ягод стоит отказаться людям с сахарным диабетом и обострением гастрита.

Есть ограничения и для здоровых людей. Черешня может навредить, если с ней переборщить. За один прием нужно съедать 300-400 граммов ягод. Если порция окажется больше, это может стать причиной вздутия живота.

Также стоит помнить, что черешню, как и любые другие ягоды, требуется мыть перед употреблением. Если этого не сделать, ягода может стать причиной отравлений, ротавирусной инфекции, сальмонеллеза и даже тяжелых паразитарных заболеваний.