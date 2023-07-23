Стало известно, в какой стране не подорожал отдых несмотря на высокий спрос

Несмотря на рост цен, россияне продолжают выбирать Турцию. Это самое популярное направление у граждан.

Летом 2023 года в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) спрос на бронирование отелей увеличился в четыре раза. В основном, на отдых туда едут граждане России. Более того, направление оказалось единственным, где средний чек за отдых не подскочил. Об этом в беседе с журналистами заявил директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

Как сообщают РИА новости, с начала 2023 года ОАЭ отдавали предпочтение 11% россиян. Однако самым любимым местом отдыха граждан продолжает оставаться Турция. Это направление выбрали 53% россиян. Средний чек – 166 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в АТОР ждут подорожания отдыха в Турции из-за падения лиры. Однако кардинального изменения цен ждать не стоит. Отельеры подняли их заранее.