В Госдуме предлагают запретить увольнять одиноких родителей

Пока что запрет действует на увольнение одиноких родителей с детьми до 14 лет. Закон предлагают скорректировать.

В Госдуму внесли проект, согласно которому может быть введен запрет на увольнение граждан, которые в одиночку воспитывают детей до 16 лет. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, главы комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты. Документ опубликован в думской электронной базе.

Предложение получило заключение правительства России. В пояснительной записке сказано, что при текущем законодательстве в ТК РФ числится гарантия сохранения рабочего места для одинокого родителя, который занимается воспитанием ребенка в возрасте до 14 лет. Теперь возраст хотят сдвинуть до 16 лет. Речь идет об изменениях в статью 261 ТК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники «Почты России» массово увольняются из-за урезания зарплаты.